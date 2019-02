6 feb 2019

Quedan ya pocos días para San Valentín, noche de fiesta tanto para las que tienen pareja como para las que no: es fantástico cómo se van abriendo los márgenes del amor y cada vez más amigos celebran, también, la noche romántica por excelencia. Lo que más nos gusta de esta cita es, sin embargo, que nos da la oportunidad de tematizar nuestro estilismo, poniendo en práctica (de manera irónica o no) lo que para nosotras significa un look romántico. El peligro: pasarnos de ñoñas.

El body romántico de Stradivarius, en detalle. pinit STRADIVARIUS

Ya tenemos disponibles en todas las tiendas del low cost multitud de sugerencias que tratan de conectarnos con los símbolos clásicos del romanticismo: el rojo, en sus versiones más sexy, y los vestidos con escotes, transparencias y encajes. Sin embargo, la opción que más nos ha gustado es mucho más sencilla y está en Stradivarius: se trata de un body combinado en edición limitada (15,99 euros), acompañado de un extra clave que aporta la modelo que lo lleva.

El body no puede ser más bonito: lleva una parte inferior con escote corazón y una parte superior transparente, adornada con plumeti. Lo mejor es que lo puedes combinar tranquilamente con vaqueros o una falda, sin peligro de caer en un look excesivamente estereotipado, ñoño o incómodo. Sin embargo, ni este 'outfit' ni cualquier otro funcionará si no te pones lo más importante que lleva la modelo de Stradivarius: una sonrisa de impresión.