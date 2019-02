7 feb 2019

La tendencia flúor está por todas partes, tanto que amenaza el reinado total del estampado animal, la fiebre que lleva ya seis meses instalada cómodamente en nuestros armarios. Hasta ahora, toda la gama de colores neón se ha acompañado de colores apagados que ofrecieran un poco de descanso a la retina. El negro están siendo el favorito a la hora de combinar el efecto flúor, aunque Zara propone muy valientemente shocks cromáticos en el contraste de bloques de color, por ejemplo, un traje de intenso azulón con un abrigo verde flúor. Para esto, hace falta valor. En el punto medio se sitúa María Fernández Rubíes.

El look entero de María Fernández Rubíes.

Nuestra 'infuencer' de cabecera opta por un camino intermedio: echar el oscuro negro a un lado y recurrir a un vaquero y un cisne blanco. Entramos en el territorio de la claridad, pero sin buscar un choque de color que nos convierta en el centro de atención de la calle. La pieza clave, al menos de una de ellas, es el abrigo masculino verde. Se trata de un diseño con cuello y solapa estrecha, bolsillos delanteros de plastrón y cierre frontal cruzado con botones negros (Zara, 99,95 euros). Una pieza totalmente en tendencia, pero que funciona gracias a la habilidad de María Fernández Rubíes con los complementos.

Detalle de los complementos del look de Fernández Rubíes.

El acierto total de esta 'influencer' no es simplemente optar por un mix claro, sino no ceder a la precaución que aconseja el verde flúor y optar por unos zapatos y un bolso de Furla (el Metropolis Cometa, rebajado a 206 euros) en un color rosa vivísimo y, en el caso de los zapatos, metalizado. Nos encanta este atrevimiento: aporta interés a as hechuras minimalistas del abrigo. Y nos muestra que no hay que tener miedo a combinar los colores flúor con prendas que recurran a otros efectos tanto o más especiales.