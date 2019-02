13 feb 2019

No es la primera vez que se pone los diseños de Jessica Goicoechea y apostamos a que no será la última. A Cristina Pedroche le encanta el estilo sexy y seductor de la rubia 'influencer', probablemente la más abiertamente sensual del universo de instagrammers españolas con influencia en la moda. Con un físico explosivo, la rubia diseñadora explota a fondo su rollo sexual, una actitud que la presentadora de La Sexta, más bien simpática, no suele ensayar. Basta comparar las dos fotos para confirmar el clásico refrán: efectivamente, el hábito no hace al monje.

Jessica Goicoechea con el estilismo que ha elegido Cristina Pedroche.

Despojado del factor sexy de Jessica Goicoechea, lo cierto es que el estilismo pierde un poco de gracia. Quizá porque es extremadamente sencillo: consta de un body ajustado de manga larga con estampado vintage (costaba 34,99 euros y ahora sale por 27,99 euros) y un pantalón negro con con bolsillos en los laterales, rebajado de 34,99 euros a 29.74 euros. El gran acierto de Cristina Pedroche: ponérselo con unas impecables botas de Dr. Martens negras.

Lo cierto es que Goicoechea y Pedroche tienen en común algo más que un estilo similar. Si a Pedroche le critican cada año sus escuetos estilismos de Nochevieja, a Jessica le achacan haberse operado profusamente para lograr el físico que la ha hecho internacionalmente conocida y de desnudarse por fama. Total: otras dos mujeres con ambición y éxito que terminan siendo objeto de la incomprensión general. Normal que se apoyen entre ellas.