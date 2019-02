13 feb 2019

Compartir en google plus

Nadie se puede resistir al "low cost". Y es que como comentamos siempre en la redacción, aunque nos tocara la lotería y pudiéramos tener las prendas y accesorios que quisiéramos de las firmas de lujo, nunca dejaríamos de comprar en Zara o en Mango. Y no somos las únicas, porque actrices, "celebrities" e incluso royals, han sucumbido a los encantos de las firmas de moda rápida

La última ha sido Diane Kruger, que se ha dejado ver por las calles de Berlín (está allí para asistir a Festival de Cine Berlinale, en el que promociona su última película "The Operative") con un total look de la firma española Mango. Y no ha elegido cualquier cosa sino uno de los trajes más bonitos de su colección de invierno.

Diane Kruger con total look de Mango. pinit mango

Un dos piezas de chaqueta y minifalda de cuadros, en tejido grueso en beige y rojo, que se ha puesto con un abrigo negro encima, también de la firma "low cost". Un look de 10 como los que suele llevar la actriz tanto dentro como fuera de la alfombra roja.

Chaqueta de Mango modelo Zanzíbar (89,99 euros). pinit mango

Minifalda Chok de Mango (29,99 euros). pinit mango

Abrigo de corte masculino, de Mango (69,99 euros): pinit mango

Nos encanta que Diane presuma en Berlín de look de moda española y, además "low cost". Ahora somos más fans de la actriz que nunca. ¿Inspirará a otras "celebrities" la hora de vestirse? Seguiremos informando.