19 feb 2019

En Zara hacen muchas cosas con maestría. Porque no solo de clones vive la firma insignia de Inditex, también han demostrado que tienen talento y mucho. Y no solo para el negocio, también para el estilismo. Los looks de su web son más que apetecibles ya solo con la forma en la que los presentan. A lo mejor has visto en tienda decenas de veces la misma prenda y te ha pasado desapercibida. Sin embargo, es verla en la web y cambiar de opinión. Y la culpa la tiene el estilismo. Porque es, precisamente uno de los puntos fuertes de la "home" de Zara. Ellos sí que saben cómo combinar prendas.

Conjunto de blusa y falda, ambas de Zara.

Precisamente eso es lo que nos ha llamado la atención de este conjunto en el que se mezclan dos estampados diferentes: las rayas y el pañuelo. Son dos prendas que se venden por separado y que igual no compraríamos si no las hubieramos visto así puestas. ¿Te pasa a ti lo mismo?

Las dos piezas se venden por separado. La blusa cuesta 25,95 euros y la falda, 29,95.

El caso es que el conjunto resulta uno de los mejores looks de la primavera y más de tendencia, imposible. Puedes aprovechar (como hacemos con los trajes) las piezas por separado. La blusa de rayas marineras tiene la manga abullonada (este año son un "must") y es perfecta como básico para llevar con vaqueros. Cuesta 25,95 euros. Y la falda te quedará perfecta para cualquier look de oficia; son 29,95 euros.

Por menos de 60 euros tendrás uno de los total look más potentes del buen tiempo. ¿Vas a poder resistirte?