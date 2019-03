1 mar 2019

Gran parte de nuestras 'influencers' nacionales han acudido al último desfile de Dior en París, previo paso por el 'atelier' de la firma, para someterse al 'fitting' de rigor. Por ejemplo, hemos visto a Dulceida con un exquisito vestido bordado palabra de honor, un look princesa imposible que, la verdad, no favorecía exactamente su altura. Gala González, mucho más sabia, se ha desmarcado de los grandes looks de fiesta con un vestido radicalmente contemporáneo que no puede ser más sofisticado y favorecedor. Chica lista.

El 'total look' de Dior de Gala González. pinit INSTAGRAM

El magnífico vestido, por inalcanzable que pueda ser para la común de las mortales, no deja de responder a un patrón sencillo que podemos encontrar en el low cost fácilmente: se trata de un diseño sin mangas y con falda evasé de vuelo, con la cintura marcada por un cinturón estrecho. Además, también podemos conseguir fácilmente las dos prendas que Gala González lleva debajo y que añaden interés y complejidad a un vestido que por sí solo podría ser un poco soso: una camiseta y unos leggings de red.

La camiseta de red de Pull&Bear. pinit PULL&BEAR

El look resulta fantástico gracias al contraste de dos prendas tan cañeras con un vestido tan 'lady'. La camiseta tiene que ir bien pegada a la piel con lo que es recomendable coger la talla más pequeña que nos entre de nuestra alternativa en el low cost: esta camiseta de rejilla de manga larga de Pull&Bear (12,99 euros).

Leggings de rejilla de Zara. pinit zara

Los leggings semitransparentes con el mismo efecto rejilla los encontramos en Zara, donde se combinan con un sobrio vestido negro. Llevan una cintura elástica y también es recomendable llevarlos lo más pegados a la piel posible (12,95 euros).