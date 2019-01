12 ene 2019

Alguna que otra vez ha tenido un gran patinazo a la hora de vestir, pero lo cierto es que la presentadora de televisión tiene varios estilos y no podríamos quedarnos únicamente con uno: a veces le da por ir sexy, otras con looks más estrafalarios y otras en cambio quiere sentirse princesa y apuesta por un look con el que se sienta como tal.

Esto último es lo que acaba de hacer la colaboradora de ‘Zapeando’. Pero eso sí, una princesa lo suficientemente moderna como para dejar de lado los zapatos de tacón y apostar por unas ‘sneakers’ a juego con el look. Definitivamente Cristina Pedroche nunca va a dejar de sorprendernos…

Con una falda de tul rosa estampada de estrellas doradas que firma Capriche, una de sus marcas de moda preferidas, nos da la impresión de que la mujer de Dabiz Muñoz ha retrocedido unos años en el tiempo y nos ha enternecido a todos. Porque a decir verdad, el look le queda genial.

Para nuestra sorpresa, la falda ya no se encuentra disponible… ¡Pero esperamos que la reponganmuy pronto!

