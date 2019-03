1 mar 2019

No es la primera vez que María Pombo recurre a un cárdigan en los últimos meses: se trata de la pieza perfecta para acompañar pantalones, faldas y vestidos con un extra de calidez. Probablemente no es la típica prenda que encontraríamos en los perfiles de nuestras 'influencers' de cabecera, más empeñadas en mostarnos piezas especiales que llamen nuestra atención. Precisamente por eso amamos a María Pombo: sus looks tienen un tono práctico y accesible que nos ayudan extraordinariamente en nuestro día a día.

El cárdigan de punto que lleva en este 'selfie' María Pombo es una de las prendas estrellas de la colección de invierno de Lefties. De hecho, la encontramos ahora mismo rebajada de 22 euros a 15,40 euros, pero aún queda en todas las tallas. Se trata de una chaqueta de punto grueso, con un dibujo de trenzas, a la que le vamos a sacar partido hasta que comience el verano, e incluso en los meses de más calor, para soportar el frío del aire acondicionado de la oficina.

H&M aún tiene una segunda opción, maravillosa, que también está enmarcada en su colección de invierno pero que da mucho más de sí. Se trata de un cárdigan en tejido suave de canalé con lana en la trama, con una consistencia algo más gruesa y los botones estratégicamente colocados (39,99 euros). Lleva los hombros algo caídos, lo que le da un extra de romanticismo al patrón. Nos encanta.