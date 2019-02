12 feb 2019

Ya sabemos que todo lo que se ponga María Pombo arrasa pero, si tuvieramos que elegir una prenda estrella de la instagramer para esta época del año serían sin duda sus partes de arriba, pues le dan ese toque 10 a sus "outfits" diarios. Y si ya nos volvimos locas con aquel jersey de lana de & Other Stories y nos enamoramos de aquella cazadora de borreguillo de Pepe Jeans, espérate a ver la última sudadera con la que ha posado María junto a sus amigas en Instagram. ¡Se convertirá en el próximo "must have" de tu fondo de armario!

"Si hubiese habido una cámara con nosotras 24/7 este finde os hubiéseis reído mucho", ha escrito María Pombo en su Instragam junto a una imagen en la que aparece con sus amigas en Andorra. Todas ellas han combatido el frío con estilazo, sin embargo, ha sido una prenda de entre todas la que se ha llevado todo el protagonismo de sus looks: la sudadera tie dye de María Pombo. Y te vamos a contar de dónde es y como puedes hacerte con ella.

La sudadera pertenece a la nueva colección de Zara, es de cuello redondo y cuesta 22,95 euros. Es de color crudo y tiene estampado tie dye , una tendencia hippie inspirada en los años 60 que está ganando terreno en los fondos de armario. En la web aún está disponible en talla 'S' y 'M' pero, está triunfando tanto, que no dudamos en que pronto se acaben.

Sudadera con estampado 'Tie Dye' de la nueva colección de Zara pinit zara

El tie dye' es sin duda una de las tendencias de este año que ha llegado para quedarse. Zara, además de la sudadera, ha sacado otras prendas con este diseño como camisas, vestidos o como esta falda midi en color blanco y negro y botones en la parte central. Esta tiene un precio de 22,95 euros y, por ahora, está disponible en la web en todas las tallas.

Falda midi con estampado 'Tie Dye' de la nueva colección de Zara pinit zara

