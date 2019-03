4 mar 2019

Los monos son una apuesta segura para la primavera, la prenda que va a salvar todos tus looks de entretiempo en los que ya no apetece salir con el abrigo en la mano. Con esta pieza ya no tendrás que pensar en cómo combinarla y te hará un tipazo espectacular. Y es que el mono woker que ha lucido la influencer Paula Argüelles en Instagram te va a encantar por tres motivos.

Primero porque aunque todavía no haya llegado el buen tiempo puedes ponértelo igual de la misma forma que lo lleva la instagramer. Basta con tener a mano un jersey de punto finito, con cuello o sin cuello, que puedas ponerte debajo del mono. Los colores que mejor combinan son el negro, el blanco o los tonos tierra.

Segundo porque es una de las prendas más versátiles y sexis que puedes tener en tu armario. Para ir al trabajo, para ir al cine, para salir de fiesta, para ir a un evento, para tomar unas cañas con tus amigas... cualquier ocasión es perfecta para incluirlo en tus próximos outfits.

Y el tercer motivo y el más importante es que hemos encontrado la copia exacta (low cost) en H&M. El mono de Paula Argülles es de &Other Stories, la firma que triunfa no solo entre las que más saben de moda, sino que ha llegado a la Casa Real gracias a un look que lució la reina Letizia recientemente. El mono original cuesta 89 euros y la versión barata de H&M 19,99 euros. ¿A qué esperas para hacerte con la estrella de tu armario?

1. Mono de &Other Stories. (89 euros). 2. Mono de H&M. (19,99 euros). pinit d.r.

