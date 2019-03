7 mar 2019

No es la primera vez que le vemos este jersey a Sara Carbonero: fue el pasado marzo cuando lo estrenó en una reunión de amigas. Se trata de un diseño seguramente comodísimo y calentito: es de punto grueso y 'oversize'. Sin embargo, al volver a ver este jersey tenemos la misma sensación de cuando lo vimos la primera vez: no termina de funcionar tanto logo blanco sobre negro repetido una y otra vez. Un logo que, además, no es nada bonito.

El jersey de punto grueso de Balenciaga que está entre los favoritos de Sara Carbonero. pinit INSTAGRAM

Está claro que todos los gustos son válidos y que, seguramente, este jersey tenga muchísimos fans, pero también sucede que a veces nos dejamos llevar por el furor de una marca y nos viene bien todo lo que la lleve. Este jersey no está nada a la altura del espíritu de las colecciones recientes de Balenciaga, mucho más arriesgadas. De hecho, el jersey no tiene niguna innovación de diseño ni seña de identidad (más allá del logo) que nos haga entender los 695 euros que cuesta. ¡Un fortunón!

Es cierto: probablemente el jersey haya sido un regalo, pero es un regalo envenenado. A la marca le conviene que Sara Carbonero lleve un jersey que grita a los cuatro vientos su nombre, pero no entendemos cómo la periodista e 'influencer' no ha sabido desviar este tiro a puerta y solicitar un cambio por otra prenda más acertada. La han convertido en una mujer anuncio mediante un jersey, además feo. ¡Qué mal!