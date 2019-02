25 feb 2019

El buen tiempo está haciendo acto de presencia y era lo último que nos faltaba para animarnos -todavía más- a comprar ropa de primavera. Los jerséis ya nos aburren y el look de vaqueros y americana lo tenemos más que visto. Nos apetecen vestidos, monos y hasta bañadores. Gran culpa la tienene (además del clima) las fotos de las "influencers" que vemos en Instagram con looks ya primaverales.

De momento, vamos a comprar con calma; queda mucha temporada por delante. Pero a lo que no nos vamos a poder resistir es a alguna adquisición de la colección de punto de Zara. Ya sucumbimos a dos looks con manga abullonada. Ahora hemos fichado estos dos de crochet. Es el tejido que va a a arrasar este verano, adelántate al resto de tus amigas y hazte ya con uno de estos de looks.

Nuestro primer flechazo ha sido con este conjunto de dos piezas de crochet en color ocre. Un top (que también puedes llevar de chaleco sobre una camiseta blanca) y unas bermudas en punto aterciopelado, de inspiración hippie, que son una veradadera maravilla. Un look de playa o paseo vacacional que no suma ni 40 euros entre las dos piezas. El top son 17,95 y el pantalón corto 15,95 euros.

Si eres algo más clásica y lo que buscas es un look para las 24 horas del día, hay otro look, también de crochet, para ti. Es este vestido en tono arena, con detalle blanco en el puño y forro del mimso color.

Una ocpión perfecta tanto para ir a la oficina como para un día de playa que te exija un toque más glamuroso en el vestir. E incluso para la noche, con unas sandalias de tacón, como lo proponen en la web de la firma de Inditex. El vestido cuesta 25,95 euros.

Dos opciones, una más informal y otra más elegante, para llevar la tendencia el verano, el crochet, antes que nadie. Que llegue ya el calor, por favor.