7 mar 2019

El "low cost" nunca dejará de sorprendernos con las tendencias más locas. Y es que llevamos unos meses de impacto. Primero fueron las mallas ciclistas, luego su versión denim, y ahora se convierten en mono. Sí, la evolución ha sido para dejarnos con la boca abierta y así nos hemos quedado cuando hemos visto esta prenda en Bershka.

Mono de canalé, en verde flúor, de Bershka. pinit

Un mono de tejido elástico, ajustado al límite, escote generoso y abertura en la zona abdominal. Y en verde flúor. Una prenda que solo unas pocas afortunadas se van a poder poner. Si es que alguna se atreve a comprarla.

Pero como para gustos están los colores, también hay una versión en negro que es mucho más fácil de llevar. O eso parece a simple vista porque la forma y el tejido son exactamente iguales.

Mono de Bershka, 15,99 euros. pinit

Si eres de las que no renuncia a las tendencias y te pones lo que te echen, estás de suerte. No tendrás que hacer una gran inversión. El mono solo cuesta 15,99 euros. Está entre las novedades de Bershka de esta semana pero aún no hay tallas disponibles, solo te da la opción de dejar tu mail para que te avisen cuando llegue la tuya, que puede ser desde la XS hasta la L.

Hasta ahora solo algunas "influencers" como Teresa Andrésse han atrevido con las mallas ciclistas, ¿lo harán también con el mono? O puede que se lo veamos a alguna puesto para hacer ejercicio, algo mucho más sensato, sobre todo si les queda igual de bien que a Sara Carbonero el mono de Oysho que tanto dio que hablar en las redes.