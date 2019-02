26 feb 2019

El mundo de la moda no tardó en rendirse a la tendencia de las mallas ciclistas. Y eso que no son fáciles de llevar. Empezó Kim Kardashian y la siguieron "influencers" de todo el mundo, también españolas (Teresa Andrés es una de sus fieles). Empezaron lisas, en negro y más bien discretas. Pero esta primavera empezaron a perder timidez y hemos llegado a ver hasta su versión estampada. Lo que nos imaginábamos es que fueran a tener revisión denim. Pues la tienen, y no solo en el "low cost".

Pantalones ciclistas de efecto denim, de Bershka.

La primera firma que se ha lanzado con los cilcistas denim ha sido Bershka. Quizá la marca de Inditex más arriesgada de todas, enfocada a un público joven que se atreve con todo. Aquí tienen esta versión en tejido vaquero elástico (si no cedieran un poco, sería la prenda más incómoda de todos los tiempos), disponibles en varios colores y bastante asequible en cuanto al precio: 12,99 euros.

Pero también hay opción en firmas especializadas en tejido vaquero, como Salsa, que porpone este modelo en su nueva colección. Estos son más caros, cuestan 79,95 euros.

Vaqueros ciclistas de Salsa.

or supuesto que Kim Kardashian ya los ha llevado, pero también supermodelos como las hermanas Gigi y Bella Hadid. Y en su caso tampoco nos parecen tan horribles como te imaginas. Claro que sus cuerpos no son los nuestros...

Bella Hadid con pantalones ciclistas vaqueros.

Y tú, ¿te atreverías a llevarlos?