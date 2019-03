11 mar 2019

Compartir en google plus

El vestido rojo es una de las piezas más recurrentes de esta primavera, impulsado por las colecciones de Victoria Beckham y el furor que estas producen en firmas del 'low cost' como Zara. Sin embargo, muchas terminamos sin saber muy bien cómo llevarlo fuera del mix con las socorridas sandalias y en otro momento que no sean las ocasiones mas o menos especiales. ¿Cómo bajarle un poco el tono para atraerlo al día a día, incluso a la oficina? Collage Vintage, una de nuestras 'influencers' favoritas, ha encontrado la manera: con unas sencillas Converse.

Un precioso vestido rojo de volantes de Zara. pinit ZARA

El primer vestido que se nos ha venido a la cabeza en la hipotética misión de clonar el look de Collage Vintage ha sido este: un diseño de Zara que ya se ha agotado un par de veces en la talla XXL y que tiene una silueta que favorece prácticamente a todas las mujeres. Es fluido, lleva el cuello subido adornado con un lazo y escote pico, además de la manga larga acabada en puño elástico (49,95 euros).

un diseño evasé con escote profundo de Sfera. pinit SFERA

Si te quieres ceñir mucho más a la silueta evasé del vestido rojo que lleva Collage Vintage puedes optar por este diseño de Sfera, con un escote en pico súper sugerente y un largo midi que vendrá muy bien a las que no son demasiado altas. Se trata de un vestido de jacquard que cierra con una cremallera en el lateral (39,99 euros).

El modelo All Star Chuck'70 de Converse que lleva Collage Vintage. pinit CONVERSE

La otra pieza fundamental en este look de Collage Vintage son unas Converse, modelo All Star Chuck ’70 de bota. Las puedes elegir blancas, pero a nosotras nos gusta mucho más el tono crema. Llevan un ribete de goma en color rojo y azul y costura vintage en el lateral y salen por alrededor de 90 euros. No te las vas a quitar en todo el verano.