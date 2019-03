14 mar 2019

Amaia Romero ha conseguido ser un icono de estilo. Pero lo ha hecho alejada de lo convencional, con estilismos arriesgados y diferentes. Mezcla "low cost" con firmas españolas menos conocidas, como Paloma Wool. También la hemos visto vestida de Mango en numerosas ocasiones. Pero siempre con ese toque especial que la hace única. El último ejemplo ha sido su look de anoche en el estreno de "Dolor y gloria", la última película de Pedro Almodóvar, a la que acudió junto a otros compañeros de OT. Y no, Alfred no estaba entre ellos.

Para la ocasión eligió un estilismo más trendy que nunca y un accesorios que ya es el favorito de las estilistas de todo el mundo. Amaia apostó por una blazer vestido del diseñador Xevi Fernández (desfila en la pasarela 080 de Barcelona) en color menta, con hombreras y cruzada, abrochada con botones del mismo tejido. Y un minibolso de Jaquemus, uno de los más famosos de la temporada. Unos pendientes de la torre Eiffel y unas mules bicolor completaban su estilismo.

Amaia sorprenció con un minibolso de la firma francesa Jaquemus.

Un look que no nos puede gustar más y que nos ha llevado a buscar como locas un clon en el "low cost". Y lo hemos encontrado. Es este: una blazer vestido de Stradivarius en color pastel que ya habíamos firchado y que cuesta solo 35,99 euros.

Blazer verde menta, de Stradivarius (35,99 euros).

Pero, como todo lo bueno, bonito y barato de estas firmas, no ha tardado en desaparecer y ya no hay disponibilidad en ninguna talla. Lo que sí te dan es la opción de dejar tu mail y apuntarte a la lista de espera. No dejes de hacerlo, merece la pena. No hay más que ver a Amaia Romero para ver que este look es ya uno de nuestros favoritos de la primavera.