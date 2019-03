15 mar 2019

Aitana Ocaña acudió por segunda vez a la gala de los Premios Dial celebrada un año más en Tenerife y lo hizo por todo lo alto. Y no... no solo nos referimos a su divertida anécdota al entregar el galardón a Manuel Carrasco (que abandonó el escenario por error) y al que la cantante gritó "Manuel, por favor, no te vayas". Una frase que ya ha revolucionado por completo las redes con cientos de memes. Lo cierto es que sobre todo lo que más destacó más allá de esta anécdota ha sido el 'lookazo' de invitada que ya necesitamos sí o sí para nuestros eventos de cara a esta primavera y verano.

Un segundo 'look' que la artista eligió para poner el broche final a una noche muy especial en la que la vimos protagonizar uno de los momentos más emocionantes junto a Antonio José sobre el escenario, interpretando esa maravillosa nueva versión de 'Vas a quedarte'.

Aitana se decantó por este precioso vestido largo, de tirantes, con escote en V y apliques brillantes que es obra de la diseñadora e 'influencer' Rocío Osorno y que ya se ha convertido en uno de esos vestidos de invitada que soñamos con poder llevar.

Concretamente se trata del modelo Ágata en color azul que ya hemos comprobado que aún sigue disponible en la web de la diseñadora a un precio de 550 euros.

Vestido Agatha azul, 550 euros. pinit Rocío Osorno.

Sin duda, una elección de 10 para tus 'lookazos' de invitada y lo mejor es que este modelo también está disponible en color blanco y dorado.

¿Tú también sueñas ya con lucirlo?

