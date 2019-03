18 mar 2019

Recién aterrizada de su aventura de alta costura en París, Aida Domenech comienza su carrera por colocar alguno de sus diseños de nueva temporada entre los más vendidos del 'shopping' de marca instagrammer. La verdad es que se nota que tiene a su público perfectamente estudiado y sabe que su debilidad es conseguir el look más sexy posible, gracias a prendas que no estén megaclonadas en las colecciones del 'low cost'. Ha encontrado su fórmula y le funciona.

La verdad es que el diseño de esta blusa es cien por cien Dulceida: no hay que analizarla demasiado para ver que tiene mucho peligro. Muchísimo. El escote de la espalda es enorme, aunque la cinta que une ambos hombros asegura que no se desboque demasiado y termine donde no queremos.

Aún así, no deja de ser susceptible de muchas jugarretas que el cierre del top se consiga con un lazo, también a la espalda. Una de dos: o nos decidimos por un doble nudo súper apretado y antibromistas, o nos exponemos a que cualquier gracioso intente desatarlo. Con todo, la verdad es que el top nos parece precioso: es sugerente de una manera original y, además, lo tenemos en blanco y en rosa. El precio es medio: 25,99 euros.