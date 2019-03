12 mar 2019

Lo confirmamos: Dulceida ha quedado definitivamente engullida por la alta moda. Apenas encontramos looks recientes en su perfil de Instagram que no estén firmados por marcas de lujo, una pena para las que vamos buscando ideas accesibles en nuestras lideresas de la influencia de moda. La estrategia no puede ser más discutible en el caso de 'influencers' como Dulceida que poseen sus propias líneas de ropa low cost. ¿Cómo es posible que luzcan más la ropa inaccesible de otras marcas y menos la suya propia?

Dulceida homenajea a sus fans poniéndose su look favorito.

Quizá para paliar un poco la estrañeza, Aída Domenech resolvió esta semana homenajear el look de su tienda que más éxito ha tenido entre sus fans: un conjunto de cuadros negros y amarillos perfectamente adaptable a múltiples estaciones. La verdad es que es de los más bonitos que vimos dentro del furor de la tendencia tartán que vivimos este invierno.

El 'total look' de cuadros que más se vende en la tienda de Dulceida.

Lo cierto es que muchísimas fans de Dulceida han adquirido el conjunto o alguna de sus prendas y han ido etiquetando a la 'influencer' en sus selfies, algunos de los cuales han terminado en las 'stories' de Instagram de Dulceida en plan homenaje. Ha tenido especial éxito el pantalón (29,99), con el consabido tartán amarillo, bolsillos de corte francés en los laterales, trabillas para el cinturón y bajos vueltos.

Las fans posan con el look de cuadros amarillos de Dulceida.

La chaqueta también es chulísima: se trata de un diseño corto, con cuello camisero, trabillas tipo gabardina en las mangas y acabado con un forro interior (42,99 euros). La verdad es que nos encanta tanto el conjunto y como ambas prendas por separado y no nos extraña que se ha ya convertido en el best séller de la tienda de Dulceida. A ver si pronto vuelve a deslumbrarnos con otro 'outfit' low cost genial... que le guste a ella tanto como para ponérselo.