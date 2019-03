19 mar 2019

No nos cansamos de decirlo: el vaquero es la prenda básica más versátil del armario de cualquier mujer, por eso, descubrir nuevos modelos low cost en Instagram de nuestras tiendas favoritas es uno de las mejores formas de alegrarnos el día. Y además, no te estamos hablando de los clásicos pitillos, te hablamos de una versión super cómoda que no vas a querer quitarte en toda la primavera y que sienta bien a cualquier edad.

La culpable de que nos hayamos enamorado de estos dos jeans es la influencer María Valdés, experta empedernida en introducir esta prenda en todos sus looks y en combinarlos con mucho estilo. Vamos, que la mismísima Victoria Beckham podría ser su mayor fan. Y no lo decimos nosotras, sus propias seguidoras han enloquecido con estos pantalones denim.

Estos vaqueros son perfectos para combinarlos tanto con deportivas como con sandalias de tacón, con jersey, con camisa o con camiseta, y por supuesto con un cinturón como María Valdés que eleve todos tus looks. Estamos hablando de los famosos mom fit pero mucho más abombados y ajustados a la cintura para lucir curvas.

El primero se trata de un jean estilo 'slouchy' cogido con pinzas en la parte de los tobillos para crear ese efecto ancho que se llevará todo el protagonismo en cualquier outfit. Son de Zara y puedes conseguirlos en la página web por 29,95 euros. La influencer lo ha combinado con unas sandalias planas color marrón, una camiseta básica blanca y una chaqueta denim en tono crudo.

María Valdéz con vaqueros de Zara. (29,95 euros). pinit instagram/zara

El segundo es un jean mom fit de Pull & Bear con un truco que va a hacer que ya no sientas que este tipo de prenda te hace más ancha: la cintura queda ajustada gracias a una goma elástica que va a hacer que luzcas tipazo, mucho mejor que con el cierre de botones o con la clásica cremallera. Al contrario que al anterior look, la influencer ha conjuntado los vaqueros con unas Converse blancas con plataforma para ganar aún más altura. Cuestan 25,99 euros y están disponibles en todas las tallas.

María Valdés con jeans de Pull & Bear. (25,95 euros). pinit instagram/Pull&bear

