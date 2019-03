20 mar 2019

No es fácil encontrar ropa que te siente bien cuando estás embarazada. Y mucho menos bikinis y bañadores que no sean premamá. Pero si además quieres que sean "low cost" ya es misión imposible. Y ahora que llega el buen tiempo, hay que ir pensando en los looks playeros que mejor nos queden con tripita.

Ha sido Sara Sálamo la que nos ha dado la mejor idea. La actriz posaba en Instagram con un look 100% veraniego, con un bikini muy favorecedor y, sobre todo, muy cómodo para las embarazadas. Ha sido durante una escapada a Cerdeña que ha hecho con su novio y padre de su hijo, el jugador del Real Madrid, Isco Alarcón.

Sara Sálamo presumía de barruigita el día del padre, en una foto que dedicaba al padre de su futuro hijo, Isco Alarcón. pinit

La actriz apostaba por un pantalón de cintura alta que le tapaba la barriguita, pero lo que más nos ha gustado es la parte de arriba del bikini que lucía. Lo hemos fichado y es "low cost"; en concreto, de H&M.

Bikini de H&M con top y braguita de rayas amarillas y blancas. pinit

Un modelo que, además de para embarazadas, es perfecto para las mujeres con mucho pecho. Un top de tirante ancho, sin cierres, costuras o gomas que aprieten por ningún sitio. Unos colores que resaltan el bronceado, amarillo y blanco, y un precio asequible: el top cuesta 17,99 euros y la braguita 12,99 euros.

Y no queremos meter prisa a nadie, pero si quieres hacerte con alguno antes de Semana Santa no te despistes. De algunos modelos ya no quedan tallas.