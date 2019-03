20 mar 2019

Muchos les han comparado con Sergio Ramos y Sara Carbonero pero lo cierto es que Isco Alarcón y Sara Sálamo tienen sus propios 'looks'. Ha sido por eso que la última foto de la pareja se ha convertido en la más comentada de las últimas horas en Instagram.

Sus seguidores no están acostumbrados a ver así vestidos a la pareja y por eso las burlas no han dejado de cesar. Han aprovechado estos días para viajar hasta Italia y disfrutar así de las últimas semanas que les quedan antes de que Sara de a luz. Ellos comentaban así la foto que han publicado: "Ya todo lo encontré" y "Cuatro abrazos y un café, a penas me desperté… #deaquiAmarte".

Con un traje azul, Sara Sálamo posaba junto al deportista, que con un traje de color marrón y una gabardina, muchos de su seguidores le han confundido con el mítico dibujo animado, Inspector Gadget. "Isco no copies a Ramos", "¡Qué chulo el disfraz de Inspector Gadget!", eran algunos de los comentarios que se podían leer bajo la foto.

Normalmente, estos comentarios no suelen ser el motivo por el que la pareja conteste a través de sus redes sociales. Ahora, están viviendo uno de sus mejores momentos y es que en apenas unas semanas, darán al bienvenida a un nuevo miembro de la familia.

