21 mar 2019

Sales por la mañana a trabajar y tienes tanto frío que acabas llevándote el abrigo. Terminas la jornada laboral y no sabes ni dónde meterlo, hace tanto sol y han subido tanto las temperaturas en unas horas que incluso con una camiseta de manga corta estarías en la gloria. Si te pasa todos los años con la llegada de la primavera eso es que aún no has prestado atención a los consejos estilísticos de las que más saben de moda. La clave está en los famosos looks de entretiempo que, aunque no lo parezca, salvarán todos tus outfits diarios a partir de ahora.

Por eso, si no sabes por donde empezar, el look que ha lucido María Fernández-Rubíes en Instagram es perfecto para que apuntes en tu whislist todas las prendas que necesitas. Solo una pista... son todas de Mango ¡Toma nota!

Lo primero y más imporante es sustituir tu abrigo por una blazer como la de la influencer. Se trata de una prenda estructurada y elegante pero muy versátil que puedes utilizar tanto para ir a la oficina o a un evento como para acompañar tu look de invitada o para salir a tomar algo con tus amigas. Vaya, que no te la vas a quitar en toda la primavera.

Y el truco: como todavía no hace demasiado calor, combínala con un jersey de punto fino. Además, pega con zapatillas o con sandalias de tacón. ¡Tú decides! Es de Mango, está disponible en todas las tallas y en otros dos colores y cuesta 59,99 euros.

Americana traje modal de Mango. (59,99 euros). pinit mango

El segundo paso es hacerte con unos pantalones que tengan un tejido más fluido y primaveral. Olvídate de la pana, del punto y del velvet típicos del invierno y experimenta con el lino o con el crepé. Se trata de un pantalón recto de traje en tono blanco crudo con la cintura elástica. María Fernández los ha combinado con un botines en tono beige, pero nuestro pálpito estilístico nos dice que con unas zapatillas estilo Converse o unas sandalias conseguirás un look de 10. Puedes encontrarlos en Mango, también en color negro y está disponible en todas las tallas. Cuestan 39,95 euros.

Pantalón recto de traje color blanco de Mango. (39,99 euros). pinit mango

Y si quieres elevar tu look nivel experta, haz como la influencer y consigue alguno de los accesorios más originales de la temporada. Ella ha elegido unos pendientes maxi de flores de la firma de joyas Flavhia (25 euros) y un bolso de abalorios, tendencia que se ha vuelto a colar entre las estrellas de los complementos. ¿Lista para arrasar esta primavera?

