22 mar 2019

La temporada de bodas, bautizos comuniones está cada vez más cerca y todas sabemos que si dejamos la elección de nuestros 'looks' para el último momento nunca encontraremos nada que se ajuste a nuestro bolsillo y tampoco a lo que buscamos. Así que no se nos ocurre mejor momento que este para hacernos con las prendas de invitada perfectas y tenemos que confesarte que ya hemos encontrado una y además en la nueva colección de Zara.

Y si eres de las que piensan que los vestidos están ya muy vistos, entonces seguro que esta opción está hecha para ti. Hablamos de un mono en azul eléctrico y con aberturas, que aún está disponible en Zara y que además es lo más cómodo, fresquito y elegante que hemos encontrado en la web de la firma.

Cuenta con detalle de aberturas laterales y cierre en la espalda. pinit Zara.

Y en el caso de que no suelas recurrir a los monos para tus 'looks' de invitada, te recomendamos que por esta vez le des una oportunidad porque también nos parece la prenda perfecta para favorecer a todos los tipos de figura, ya que no se pega en zonas que no queremos que se pegue y su fruncido en la parte de la cintura estiliza al máximo.

Además su color azul eléctrico nos parece lo más bonito de este nuevo 'lookazo' que nos propone Zara y lo mejor para no pasar desapercibida.

Mono jacquard con aberturas en azul eléctrico, 39,95 euros. pinit Zara.

Y para rematar, este mono fluido con escote en pico, manga corta acabada en volante y detalle de aberturas laterales ¡aún se encuentra disponible en todas las tallas! y su precio es de 39,95 euros ¿A qué esperas para hacerte con él?

