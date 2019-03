25 mar 2019

My Peep Toes suele sorprendernos con estilismos híper sofisticados y muy trabajados, pero eso no quiere decir que no tenga un olfato máximo para conseguir looks maravillosos con prendas de lo más sencillas. En uno de sus últimos posts de Instagram lo demuestra a la perfección: no se puede comunicar más 'chic' apostando por dos prendas tan básicas y universalmente favorecedoras. Gracias a su fantástica manera de combinar camisa azul con falda evasé, absolutamente todas las mujeres podemos acceder a clonar su maravilloso estilo.

camisa azul de cuello mao de Brownie. pinit BROWNIE

En realidad, este look de Paula Ordovás que nos ha enamorado es de una marca no demasiado conocida, Brownie, que tiene unos precios un poco por encima del 'low cost'. De hecho, la camisa azul de chambray, una especie de denim ideal para el calor, es un básico que no puede faltar en ningún armario y que encontramos en todas las gamas de precio. Esta lleva la manga larga abotonada y cuello mao (45,90 euros). Paula le da el ajuste perfecto de estilismo al llevarla remangada y desabotonada prácticamente hasta la cintura. Súper sexy.

Falda evasé roja con pequeñas flores blancas de Brownie. pinit BROWNIE

Aunque la camisa forma parte del fondo de armario de verano, la falda nos puede costar un poquito más encontrarla justo con ese estampado: pequeñas flores blancas sobre rojo (55,90 euros). Sin embargo, este patrón de falda midi abotonada por la parte delantera y con estampado floral es un básico clásico que vamos a encontrar sin problemas en Zara, H&M o Mango. Se trata de un diseño que favorece tanto a todas las siluetas, que no deja de venderse independientemente de lo que marque la tendencia.

Falda de flores amariilas, disponible a partir de la talla 44 en H&M. pinit H&M

Las siluetas generosas pueden replicar esta combinación de falda evasé, súper favorecedora, y camisa azul, tan estilosa, sin problemas. En H&M encontramos esta falda en tejido vaporoso de viscosa con estampado de flores en un amarillo genial (29,99 euros), hasta la talla 56.

Blisa con cuello mao en azul de H&M. pinit H&M

Además, encontramos una blusa en un tejido que mezcla algodón y lyocell, perfecta para los calores del verano, disponible hasta la talla 50 (H&M, 24,99 euros). Funciona perfectamente para apostar por el efecto escotazo que sugiere My Peep Toes, de una manera un poco más controlada. La combinación del azul con el amarillo es tan efectiva como la del rojo y el azul. ¿Te convence?