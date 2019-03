25 mar 2019

Compartir en google plus

Sabemos de sobra que Paula Echevarría tiene un armario repleto de prendas y accesorios tendencia de nueva temporada. Pero este último look con el que ha posado en sus redes sociales demuestra su capacidad de arriesgar y conseguir con nota un efecto súper positivo. La actriz ha elegido una mezcla de estilos que serán clave para esas noches de amigas, cena y, por qué no, salidas nocturnas: camiseta básica, americana, sandalias de tacón fino y pantalón 'paper bag'.

Seguro que has oído hablar ya de los pantalones de moda, los 'paper bag', o los has visto en los escaparates de las tiendas. Pues aunque en un principio puedan resultar algo difíciles de combinar, lo cierto es que esta prenda esconde muchos secretos y cuando los descubras no te querrás separar de ellos: estilizan, disimulan barriga y son ultracómodos. Este que luce Paula, es un pantalón corte 'carrot' con estampado de serpiente rojo y acabado en charol brillante. Es de tiro alto y con un cinturón de tejido a juego para fruncir en la cintura. Es de Pinko y su precio es de 330,00 euros.

Pantalón 'paper bag' con estampado serpiente rojo. pinit pinko

Las sandalias negras de tacón de aguja con las que completa el look son de Stradivarius y cuestan 19,99 euros. Un complemento perfecto y gran aliado de fondo de armario que, sin duda, ofrece infinitas posibilidades a la hora de combinar.

Sandalias negras de tacón fino. pinit stradivarius

Paula Echevarría combina sus pantalones y sandalias con una camiseta básica de los Rolling Stone. Esta parecida que te proponemos es de Bershka, tiene el logo del grupo en estampado de leopardo, manga corta y cuello redondo. Tiene un precio de 15,99 euros.

Por último, completa el look con una blazer color negra. En Zara tienes una similar con cuello de solapa, mangas plisadas y bolsillos con solapa frontal por un precio de 59, 99 euros.

También te interesa...

- La colección de zapatillas de Paula Echevarría en Instagram, foto a foto

- Paula Echevarría ya tiene el corrector 'low cost' que borra las ojeras de una pasada

- El nuevo sérum de Paula Echevarría con vitamina C que promete frenar las arrugas