26 mar 2019

Compartir en google plus

A punto de presentar en Los Ángeles las novedades de su colección Conscious, y ansiosas por saber qué colaboración de lujo presentará este año para tomar el testigo de la línea de Moschino que puso a la venta la pasada temporada, H&M se ha topado con una embajadora inesperada (y muy VIP): Jennifer López. Pero si ya de por sí choca ver a la diva de compras en la 'flagship store' del gigante sueco en el Midtown neoyorkino, más lo hace el look que ha elegido para esta jornada de shopping con su hija...

Con un sofisticado look 'casual chic' en tonos pastel con vaqueros y zapatillas (de Alexander McQueen), en este look de Jennifer López los que marcan la diferencia son los complementos: una imponente estola de piel, un maravilloso abrigo 'oversize' de cashmere azul bebé, unas gafas de aviador de su línea QuayxJLo y, por supuesto, su maravilloso bolso, una de esas piezas que no solemos llevar las clientas habituales de H&M...

Una publicación compartida de FUR INSIDER (@furinsider) el 25 Mar, 2019 a las 9:10 PDT

Y es que hablamos ni más ni menos que del icónico Hermès Birkin Himalaya, una auténtica joya 'sartorial' que se considera uno de los bolsos más caros del mundo. Se trata del clásico diseño que inspiró Jane Birkin en 1984, pero con un acabado (aún más) extra-deluxe, pues está elaborado en piel de cocodrilo niloticus, una especie rara que se encuentra en esas montañas.

Con un precio 'habitual' que ronda los 100.000 dólares, el año pasado se vendió una pieza 'vintage' en Christies, que estaba rematado con un cierre de oro blanco con un diamante de 18 quilates incrustado, por 217.144 dólares, el precio más alto pagado hasta la fecha en una subasta por un bolso.

También te interesa...

- Copiamos el abrigo blanco de Jennifer López que adelgaza

- Jennifer Lopez, la nota discordante pero perfecta de la alfombra roja de los Oscar

- JLo pone de moda (otra vez) los petos vaqueros