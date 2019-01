29 ene 2019

JLo está a días de terminar el reto "no azúcar, no carbs'". Pero contrario a lo que muchos mortales haríamos, ella no ha dejado de salir a comer con sus amigas. Así se dejó ver esta semana en Miami. Donde no sólo nos dio una lección de cómo cumplir una dieta sin encerrarte en casa, sino también de estilo.

Y es que si algo ha quedado claro en la industria de la moda es que todo vuelve. Y parece que los 90 cada vez se acercan más. La cantante y actriz de 49 años se dejó ver con un peto (overall, en inglés) por las calles de Miami. Y el conjunto se convirtió en toda una declaración de moda.

La estrella decidió combinar el peto vaquero, con una camisa blanca de botones, y un llamativo bolso Birkin de color amarillo neón, aros plateados de gran tamaño y zapatillas joya de deporte blancas.

Una vez más la actriz originaria del Bronx, nos demuestra que se puede ser camaleónica, elegante, glamourosa y también urbana, moderna y desenfadada.

Así que no nos sorprenderá que pronto todas las marcas 'low cost' empiecen a lanzar sus propias versiones de esta pieza. Algunas plataformas de venta de ropa por Internet ya los tienen en sus colecciones. Este es el caso de Shein, que tiene petos desde 23 euros.