29 mar 2019

Paula Echevarría no solo se ha convertido en un icono del estilo 'casual chic' y cada vez es más frecuente ver sus looks con zapatillas. Ahora, además, se ha propuesto ponerse en (mejor) forma (aún) para el verano, y comparte en redes su particular 'operación bikini' junto a su entrenador personal, Iñaki García. Si juntamos todos estos ingredientes, no nos extraña que la actriz e 'influencer' esté entusiasmada con el nuevo par de 'sneakers' que ha sumado a su colección...

Como buena 'influencer', Paula Echevarría ha compartido en su cuenta de Stories de Instagram un 'unboxing' de las nuevas Adidas Ultraboost x 'Game of Trones', un modelo exclusivo que hará las delicias de los fans de la serie 'Juego de Tronos', que estrena su última (y esperadísima) temporada el próximo 14 de abril.

La colección Adidas Ultraboost x 'Game of Trones' se inspira en las casas y facciones de los Siete Reinos y Más allá del Muro, por eso, al ver el modelo elegido por la actriz (que cuesta 179.95 euros), en el que no falta una etiqueta en la que se lee 'Fire and blood', entendemos que Paula Echevarría es fan de los Targaryen.

