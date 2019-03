30 mar 2019

De nuevo es María Fernández-Rubíes la encargada de hacernos llegar las prendas que van a ser un ‘must’ las próximas semanas. Reconocemos que su último look no nos atrevemos a ponérnoslo todavía, pero si nos hacemos con él ahora nos ahorraremos el lamento después si terminamos viendo que se ha agotado y ya no vamos a tener la suerte de lucirlo. Y decimos suerte porque realmente lo es. La forma, el color e incluso el precio hacen que este vestido sea especial.

María Fernández-Rubíes con vestido de Zara. pinit instagram

La primera alegría es que es de Zara, por lo tanto ya de por sí podemos imaginar que el precio muy descabellado no es. Segundo punto a favor de esta pieza es el color: el verde neón siempre es una buena opción para la primavera y verano. ¡Resaltará nuestro bronceado! Y en el largo etcétera de puntos a favor de esta prenda se encuentra también que por 25,95 euros puede ser nuestro. La ‘influencer’ madrileña ha optado por unos zapatos de salón en color blanco, pero realmente combina con cualquier tipo de calzado. Nosotras creemos que lo estrenaremos con sandalias de plataforma. ¡Todo un modelito sexy!

Vestido de Zara: 25,95 euros. pinit d.r.

El vestido ha sido creado desde la talla XS hasta la XXL, pero esta última ya no está disponible. No nos cabe la menor duda de que nos va a sentar igual de bien que a la modelo de Zara y que a María Fernández-Rubíes porque el cuerpo del vestido al ser ceñido hace una forma muy bonita de nuestro cuerpo. ¡No nos quedamos sin él!

