2 abr 2019

Todas tenemos el armario lleno de prendas de Zara. Sobre todo de esta última colección de primavera, que nos ha enamorado. Paula Echevarría también era una habitual de la firma de Inditex pero últimamente ha cambiado de bando y no deja de llavar looks de otra marca, también de "low cost" pero que no pertenece al gigante de Amancio Ortega. Nos referimos a Mango. La actriz tiene deilidad por la firma española que está al alcance de todos los bolsillos. Una suerte, porque look que le vemos, look que queremos copiarle. Este es el último, un traje que ya le hemos visto en otra ocasión para salir a comer con sus amigas.

Paula Echevarría ha posado en su perfil de Instagram con un traje de chaqueta de rayas firmado por Mango. pinit @pau_eche

Se trata de un traje de chaqueta (no pueden estar más de moda) de blazer y pantalón, en un tejido de lino en color azul con rayas blancas. Un look muy primaveral con un toque "navy" que se puede llevar desde ya hasta el próximo otoño.

¿Y qué hemos hecho nada más ver el "outfit" de la actriz? Pues correr a la web de Mango para ver si aún estaba disponible el traje. Y tenemos buenas noticias: lo está. Tanto la chaqueta como el pantalón existe aún en todas las tallas.

Blazer de lino, de Mango. pinit mango

La blazer cuesta 49,99 euros, es recta y abrochada con dos botones de madera. Hay disponibilidad desde la XS hasta la talla L.

Pantalón de lino de Mango. pinit mango

El pantalón, recto y tobillero, cuesta 29,99 euros y también quedan talla. Hay desde la 34 hasta la 44. Una opción para todas las figuras.

Es evidente que el traje ya se ha convertido en el look favorito de nuestros iconos de estilo y después de Vicky Martín Berrocal, Paula Echevarría lo lleva como nadie. ¿Te apuntas a la tendencia?