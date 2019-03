27 mar 2019

Es cierto: nos pasa de vez en cuando que los looks de Paula Echaverría en su función de 'influencer' de moda no nos terminan de convencer. No porque la ropa sea fea, sino porque no terminamos de encajarla con el estilo y la personalidad que Paula despliega en su vida privada o en sus apariciones televisivas. De hecho, cada vez que sube una foto de alguna fiesta, salida nocturna o reunión con sus amigas, aplaudimos con las orejas sus estilismos, siempre acertadísimos. Esta semana nos ha llamado muchísimo la atención este traje de Mango. Es bonito, funcional y barato. Un diez.

La reunión con amigas de Paula Echevarría a la que llevó el traje de Mango. pinit INSTAGRAM

La verdad es que la cara de felicidad de Paula Echevarría y sus amigas favorece incluso más que la ropa, pero el traje de la actriz destaca por dos buenas razones. Primero, por el color, radiante, que recoge toda la luz posible para quien lo lleva. Segundo, por la evidente comodidad del tejido, un lino fresquísimo que está presente en todas las colecciones del 'low cost' en versión más o menos gruesa. Lo mejor es que este dos piezas te puede acompañar hasta septiembre con una camiseta blanca de tirantes y la chaqueta como opción de quita y pon.

el traje de lino azul estampado de rayas que lleva Paula Echevarría. pinit MANGO

Este traje de Mango está compuesto por una americana estructurada no demasiado larga, con solapas y una abertura en la manga larga que permite recogerlas fácilmente (49,99 euros); y unos pantalones rectos, en mezcla e algodón y lino, con largo por encima del tobillo y dos bolsillos laterales (29,99 euros). Date prisa: aún está disponible en todas la talles en el website de la marca.