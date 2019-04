3 abr 2019

Cristina Pedroche es sexy. Eso no lo puede negar nadie. Por eso, se ponga lo que se ponga, lo está. Y eso es lo que ha pasado con su último look, que aunque parezca un inocente vestido de flores casi le juega una mala pasada. El texto que acompaña la foto lo explica: "!Uy, que me vuelo! Luego que si me duele la garganta".

Cristina Pedroche con un primaveral vestido de Capriche. pinit

El vestido en cuestión es este, de su firma favorita, Capriche. Corto, con los hombros al aire y un estampado floral, la presentadora lo ha llevado con un cinturón de cuero y tachuelas en tonos negros y dorados. El problema es que se trata de un vestido corto y con vuelo y hoy en Madrid hace bastante aire. Y ese aire traicionero es el que, precisamente, le ha hecho pasar apuros y se ha tenido que sujetar el vestido para que no se le viera la ropa interior.

El modelo lo tenemos fichado, pero nosotras esperaremos a ponérnoslo hasta que haga mejor tiempo.

Vestido Everest de Capriche (89,90 euros). pinit

Cuesta 89,90 euros en la tienda on line de Capriche y es el modelo de vestido Everest. Viene con ese mismo cinturón pero hay una mala noticia y es que solo está disponible en la talla L. Ya sabemos que lo que se pone Cristina Pedroche se agota en un visto y no visto y con este vestido tan primaveral no iba a ser diferente.

Cuidado, Cristina, que estos días en Madrid ha vuelto a hacer frío y no queremos que, como tú dices, te pongas mala.