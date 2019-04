4 abr 2019

Cómo nos gusta una blazer. Y si es estampada, más todavía. Porque una vez que nos hemos quitado los abrigos, es la prenda perfecta para las 24 horas del día. Lejos quedaron los tiempos en los que una americana era solo para ir a la oficina. Últimamente las hemos llevado incluso como vestido. Por no hablar de lo bien que quedan con unos vaqueros. Por algo es una de las prendas favoritas de las "influencers".

Por eso nos fijamos siempre en las más bonitas, aunque a veces nos llevamos alguna que otra sorpresa. Como con esta de Pull & Bear, un modelo de corte masculino, con mucha hombrera (tal y como se llevan ahora), botonadura cruzada y un estampado muy primaveral: los cuadros vichy. En este caso, en blanco y verde, lejos del clásico blanco y negro de siempre.

Y lo último peor no menos importante, el precio. Cuesta 29,99 euros. ¿Es o no es para desearla?

Americana de Pull&Bear (29,99 euros).

Es un modelo exclusivo "on line" así que no la busques en tienda porque no la vas a encontrar. Y en web, de momento, tampoco. Está agotada en todas las tallas que hay disponibles, de la XS a la XL. De momento hay esperanza porque lo que sí puedes hacer es apuntarte a la lista de espera.

Americana "oversize" de Pull & Bear de venta excluisva on line.

Solo nos queda armarnos de paciencia, dejar a un lado la ansiedad por tenerla y esperar a que, una vez nos hayamos apuntado a la lista de espera, nos avisen para decirnos que ya está disponible.