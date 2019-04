5 abr 2019

Aunque el tiempo no acompañe, ya ha llegado la primavera y con ella llegan también las bodas -bautizos y comuniones-. La pregunta del millón siempre es la misma, ¿qué me pongo? Tranquila, nuestro trabajo es buscar los mejores looks y este de Uterqüe que hemos descubierto hoy es uno de los más originales que hemos visto. No solo por bonito, también por sexy. Porque los vestidos de invitada no tienen que ser aburridos y con un mono como este te vas a desmarcarte del resto de la gente. Serás la invitada más original.

Mono con la espalda al aire, de Uterqüe. pinit uterqüe

í, la prenda es así de espectacular. Un mono amrillo con vuelo en los bajos del pantalón, bolsillos laterales y un cuerpo que se ajusta a la silueta como ninguno. Lo más especial es su escote "halter", que deja la espalda al aire hasta la altura de la cintura. Solapas y unos botones de piedra en el frontal le dan el toque fantástico al "jumpsuit".

El mono tiene unas costuras estratégicas para marca la silueta a la perfección. pinit uterqüe

Y otro dato que nos tiene maravilladas, el color. Un amarillo fuerte que favorece a todo el mundo y que te permite jugar con el color de los accesorios: los admite todos. Desde negro para las más tradicionales hasta el fucsia para las más atrevidas.

Ya solo nos queda decirte el precio para que tengas todos los datos de esta maravilla. Son 159 euros. Y está diponible en todas la tallas.

No te despistes que las bodas están a la vuelta de la esquina.