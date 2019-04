1 abr 2019

La primavera es sinónimo de celebración, y con ella arranca la temporada alta de bodas. Sin embargo, no podemos olvidar que entre los meses de abril, mayo y junio también hay otros acontecimientos sociales para el que necesitaremos buscar un look de invitada adecuado: las comuniones.

Más informales que las de una boda, esta cita religiosa también tiene su propio 'dress code', unas normas de estilo no escritas que debes seguir para no pecar, ni por exceso ni por defecto, con tu look de invitada. Para acertar con nuestra elección, nos hemos puesto en manos de la experta estilista Paula Iváñez Tamarit, que junto a la firma de invitadas Gloria Velázquez, nos da las claves para un 'outfit' perfecto.

1. Un look de 'media etiqueta'

Vestido Lisa de Gloria Velázquez (325 euros). pinit

"Hay que tener en cuenta que una comunión no es una boda, es un evento más íntimo y, generalmente, más austero, en el que el protagonista es el niño o niña. Así que hay que elegir un look de ‘media etiqueta’, ni casual, ni demasiado de fiesta", asegura Paula Iváñez Tamarit.

2. ¿Qué color elijo para mi look de invitada de comunión?

Vestido Alexia de Gloria Velázquez pinit Ana Encabo para gloria Velázquez

Los colores más apropiados, según Paula Iváñez, son los más vivos y alegres como el coral (tendencia este año), el verde agua marina o el turquesa. Para las menos atrevidas, los tierras o terracotas, que recuerdan a la naturaleza, son ideales: arenas, nude, topo. Y, por supuesto, los tonos pastel como el rosa o el azul bebé.

3. El pantalón siempre es una buena idea

Pantalón Flow (169 euros) y top Flow (99 euros) de Gloria Velázquez pinit DR

Paula Iváñez Tamarit nos recuerda que "además de vestidos (nunca largos, ni muy cortos), también puedes optar por un look de dos piezas, por ejemplo, una falda midi con un top especial y unos stilettos o sandalias de pulsera. Otra opción perfecta para triunfar de invitada en una comunión es elegir un conjunto de pantalón y top".

4. Complementos perfectos

Turbante Maxim Rosa Nude (59 euros) de Gloria Velázquez pinit DR

Respecto a los complementos, no podemos olvidar que en las comuniones no podemos lucir tocados ni pamelas, pero sí se pueden usar las tan de moda diademas o turbantes, "para darle algo más de romanticismo al look, o dotar de mayor frescura y feminidad a tu look, si llevas un traje de chaqueta", nos confirma Paula Iváñez Tamarit que, además, asegura que la mejor opción de bolso son los clutch de mano "más o menos grande, según tus gustos, o incluso con cadena, que puedes llevarlo en la mano durante la ceremonia y colgártelo después para estar más cómoda".

Bolso clutch Tizia (89 euros) de Gloria Velázquez pinit DR

