Es oficial. Nagore Robles se ha convertido -por lo menos para nosotras- en una "influencer" en toda regla. ¿Por qué? Porque estamos deseando que llegue el domingo para ver con qué look nos sorprende en el debate de Gran Hermano. Estilismos simepre cuidados y lo mejor de todo, casi siempre de "low cost". Zara y Sfera suelen ser sus firmas favorita y los looks que más nos gustan. Sobre todo porque se los podemos copiar al momento. El último "outfit" de Nagore que queremos tener en nuestro armario es este, un vestido de lentejuelas multicolor que pertenece a Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal.

Junto a a la foto, un comentario en el que demuestra que está en su mejor momento y que la colaboradora de televisión es más feliz que nunca. Quizá por eso ha apostado por el brillo y el color con este vestido de lentejuelas de la firma de la diseñadora sevillana.

El vestido no está disponible -de momento, no lo hemos encontrado en la web de Victoria- pero como lo nuestro es clonar looks, hemos encontrado la mejor versión en Zara. Y por un precio más asequible de los que suele tener la marca de la andaluza. Es este.

El vestido es también de lentejuelas de colores, en unos tonos algo diferentes en los que destacan el verde y el azul, y con una especia de dibujo de rombos. De manga larga, largo tobillero y el cuello ligeramente levantado. Si hablamos de apostar por las lentejuelas para los looks de día, te quedará ideal con unas botas militares. Para la noche, llévalo con unos zapatos de salón en tono nude o negro para no quitarle protagonismo al vestido.

El precio es de 99,95 euros. No es de lo más barato de Zara pero sí una buena alternativa "low cost" al vestido de Victoria que lleva Nagore. Y una mejor inversión si lo aprovechas para la temporada de bodas que acaba de comenzar.