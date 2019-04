9 abr 2019

Cuándo pensábamos que por fin había llegado el buen tiempo nos encontramos con una nueva bajada de temperaturas y con la vuelta a de los abrigos y los jerseys. El entretiempo parece que ha vuelto a hacernos una de las suyas, pero esto no nos impide que sigamos soñando con todos esos 'looks' que querremos llevar sí o sí cuando el sol y el buen tiempo vuelvan de manera definitiva.

Precisamente eso es lo que nos ha pasado con una de las prendas de nueva colección de Mango, concretamente con un caftán rosa con lentejuelas que ya se ha convertido en nuestra nueva prenda favorita.

¿La razón? Nos parece la prenda perfecta para nuestros 'looks' de fiesta e incluso de invitada que podamos lucir esta primavera y verano.

Caftán bordado con lentejuelas, 99,99 euros. pinit Mango.

Lo sabemos... puede que nos estemos adelantando demasiado al buen tiempo, pero lo cierto es que las vacaciones de Semana Santa y de verano ya están en nuestros pensamientos y en ellas siempre hay una prenda capaz de salvar todos los 'looks', esa es sin duda el caftán. Una prenda de estilo oriental que siempre se convierte en tendencia y que consigue dar ese toque estrella a todos nuestros estilismos. De hecho, tenemos claro que esta nueva prenda de Mango se convertirá en la prenda más versátil de nuestro armario porque nos parece ideal para combinar tanto con pantalones, como con falda, vestido... ¡Todas las opciones valen!

Además la buena noticia es que aún está disponible en la web de la firma en todas las tallas. La no tan buena noticia es que su precio de 99,99 euros no es del todo asequible. Sea como sea, lo que tenemos claro es que ya se ha convertido en nuestra nueva prenda capricho no 'low cost' y que en cuanto el buen tiempo vuelva a imponerse probablemente se convertirá también en la favorita de las influencers ¡No te quedes sin ella! No podrás decir que no te hemos avisado...

