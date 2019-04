11 abr 2019

Alice Campello va a celebrar por primera vez este año el día de la madre. Y lo hará con sus hijos, Leonardo y Alessandro, de ocho meses, fruto de su matrimonio con el futbolista Álvaro Morata. La pareja se acaba de trasladar a Madrid y ha sido precisamente en la capital donde Alice ha presentado la nueva colección de joyas de Uno de 50 para el día de la madre.

Lo hacía con un vestido blanco de punto, tipo blazer pero de punto en algodón, con una franja de otro tejido que le marcaba la silueta a la altura de la cintura, escote en pico, botones dorados en dos líneas y bolsillos delanteros. Un look de la firma Elisabetta Franchi con unas ligeras hombreras que destacaban -aún más- el tipazo de la celebrity italiana. Un vestido por el que ya suspiramos, aunque es bastante improbable que nos quede tan bien como a la italiana.

Como accesorios, Alice llevaba unas sandalias de tacón de vértigo y, cómo no, unas joyas que iban acorde con el look. Sencillas pero con un twist de tendencia, Alice llevaba dos pulseras y un anillo de la colección Shine on que propone Uno de 50 para el día de la madre. Pero la más especial (y nuestra favorita) es la que llevava al cuello: una inicial -en su caso la A- a modo de colgante con una cadena larga.

Nos encanta la pareja que forman Alice Campello y Álvaro Morata pero nos gusta mucho más tener en Madrid a la influencer para poder fichar (y copiarle) vestidos tan bonitos como este.