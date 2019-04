11 abr 2019

Compartir en google plus

No hay nada más cómodo y prático para los meses de calor que un vestido mini con estampado floral. Y vale que el print que arrasa esta temporada es el tie-dye -perfecto para lucir en festivales de música- pero también es verdad que hay clásicos que nunca mueren. Es el caso de las flores y no hemos encontrado una prueba mejor que este look de Sara Escudero (@collagevintage), con un vestido mini en color azul bebé y estampado de margaritas.

La influencer Collage Vintage con vestido de la firma Faithfull the brand. pinit @collagevintage

La prenda pertenece a una firma de Bali (Indonesia) que acabamos de descubrir gracias a ella y a otras influencers españolas como María Bernad. Se llama Faithfull the brand y se caracteriza por prendas románticas, de inspiración vintage, como el vestido de margaritas que lleva Sara. Pero no es low cost precisamente, el modelo de la influencer cuesta 149 dólares (algo más de 130 euros). Por eso nos hemos buscado la vida y hemos encontrado su clon perfecto en Zara. Qué haríamos sin esta firma de Inditex... ¡gracias, Amancio!

Vestido mini con estampadod e flores, de Zara. pinit

Esta es la versión de Inditex. Un vestido mini también con forndo azul y que, en lugar de margaritas, tiene estampado de tulipanes. Tiene escote en pico, manga con vuelo y una espalda fruncida con goma que se adapta a todo tipo de siluetas, tengas más o menos pecho. Y claro, el precio no tiene nada que ver con el de Faithfull, este cuesta 22,99 euros.

Vestido mini con estampado de tulipanes, de Zara (22,95 euros). pinit

Estamos de suerte porque hay disponibilidad de tallas y bastante amplia: de la XS hasta la XXL. No dejes escapar este vestido porque las buenas compras para el verano se hacen ahora.