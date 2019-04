1 abr 2019

"Una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida". No sabemos si Coco Chanel estaba en lo cierto pero lo que sí sabemos es que desde que la actriz Lucy Boynton lució su venerada melena bob rubio platino no hemos parado de ver tijeretazo tras tijeretazo de famosas que se han pasado al pelo corto, incluso muy corto. Y no exageramos cuando, en la alfombra roja de los Oscar, todas las actrices aparecieron con un look muy similar al de la protagonista de 'Bohemian Rhapsody' ¿Estamos en la temporada de los cambios de look o simplemente es una coincidencia?

Conspiraciones aparte, tenemos que hablar del nuevo corte de pelo que con el que María Bernad se ha sumado al team de los cambios. Una de las señas de identidad de la influencer ya era su melena corta, recta, con las puntas hacia fuera por debajo de la mandíbula y con flequillo al más puro estilo parisino.

Ahora se ha atrevido con una nueva versión que es pura tendencia en 2019 y que va a arrasar en las peluquerías esta temporada. Manteniendo su esencia vintage, Bernad se ha decantado por un microbob con capas que se encuentra a medio camino entre el pixie y el estilo garçon.

El capeado crea el efecto óptico de una melena mucho más corta que la suya anterior, aunque realmente solo haya unos pocos centímetros de diferencia. Por eso este corte es perfecto para las que todavía no se atreven con un pixie y aún quieren que les roce la melenita en el cuello. La influencer ha abierto su flequillo y ha dejado la raya al lado para enmarcar su rostro triungular.

Un estilo muy femenino que te quitará 10 años de encima al afinar y suavizar las facciones. Ademas, este corte hará maravillas en los cabellos finos. La descarga de peso en las puntas hará que el volumen se concentre en la parte superior haciendo que el pelo tenga un aspecto más sano, fuerte y brillante. ¿Qué más motivos necesitas para hacerte con el hairstyle de moda?

María Bernad con su nuevo corte de pelo realizado en la peluquería Ángela Navarro. pinit instagram stories

