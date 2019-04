12 abr 2019

El estampado tie dye ha vuelto directo de los años 90 a conquistar esta temporada, de hecho ya se ha convertido en uno de los estampados de moda y en todo un imprescindible en nuestro armario. Hasta hace poco cuando hablaban de tie dye lo primero que se nos venía a la cabeza eran esas camisetas básicas teñidas de cientos de colores, pero lo cierto es que este estampado va mucho más allá. La evidencia de ello la hemos encontrado en la nueva colección de Sfera.

De hecho, en la firma hemos encontrado varias prendas con este estampado que nos han enamorado por completo, pero ha habido una que no nos podemos quitar de la cabeza.

Hablamos de un vestido vaporoso de tirantes y con vuelo, que es lo más bonito que hemos visto esta temporada:

Este vestido de Sfera incluye uno de los estampados de tendencia más coloridos. pinit Sfera.

De hecho su diseño, tanto en la parte frontal como por la parte trasera, nos parece espectacular. Ya que también incluye una espalda escotada con volante súper sexy.

Su detalle escotado en la espalda con volantes lo convierte en una de las prendas más especiales de la firma. pinit Sfera.

Lo que no tenemos muy claro es si lo llevaremos en nuestros looks de playa este verano, en nuestros looks de diario o incluso en uno de invitada. De hecho es que ¡lo queremos incluir en todos nuestros estilismos esta temporada!

Si tú también quieres hacer tuyo este vestidazo de la firma, te encantará saber que aún está disponible en la web en todas las tallas (S, M y L) y que además su precio es de 45,99 euros.

Vestido tie-dye largo, 45,99 euros. pinit Sfera.

¡No te quedes sin él esta temporada!

