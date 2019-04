11 abr 2019

Cuántas veces hemos buscado ese look de invitada con espalda escotada que nos siente como un guante y al ponérnoslo nos hemos dado cuenta de que no nos queda tan bien como esperábamos. ¿Más de una vez verdad? Pues tenemos que decirte que por fin hemos dado con ese look y la encargada de mostrárnoslo ha sido una vez más la influencer Rocío Osorno.

De hecho, no es la primera vez que ha conseguido el lookazo de invitada perfecto y tenemos que confesarte que en esta ocasión ha superado cualquier look de invitada con el que podríamos haber soñado. De hecho ha encontrado el LOOKAZO con mayúsculas y además es ¡de Asos!

Como lo lees, esta vez ha sorprendido a sus seguidoras de Instagram con un estilismo de 10, formado por un mono largo súper sexy por maxi escote en la espalda hasta la altura de la cintura y por su diseño con tirantes en la parte posterior. Unos tirantes decorados con adornos de cristal que también están situados por el resto de la prenda y en el bajo en forma de flecos. Además su color amarillo es perfecto para triunfar sí o sí esta primavera.

Por otra parte, el largo de esta prenda queda justo por encima de los tobillos por lo que te hará parecer visualmente más alta ¡Lo tiene todo!

Mono largo con tirantes en la parte posterior y adornos de cristal de Asos, 269,99 euros. pinit Asos.

Así que después de esto, nos hemos apresurado a buscarlo en la web de la firma y ¡lo hemos encontrado disponible! y a un precio de 269,99 euros. Eso sí, muchas de las tallas ya se han agotado y estamos seguras de que el resto no tardarán en desaparecer ¡No te quedes sin él esta primavera! Será tu salvación para tus looks de invitada.

