16 abr 2019

Compartir en google plus

Estamos en plena temporada alta de bodas, y eso trae consigo el quebradero de cabeza de buscar un look adecuado para cada evento al que seamos invitadas. Vestido, complementos, 'dress code' de la ceremonia... Pero, ¿y si te decimos que, por muchos eventos que tengas, solo necesitas comprarte una prenda y que, además, no repetirás look?

No nos hemos vuelto locas ni, mucho menos, te estamos mintiendo.: hemos encontrado en la colección primavera-verano 2019 de Pedro del Hierro un vestido 'mágico' que va a solucionar todos tus looks de invitada de la primavera, el verano... ¡y puede que hasta el año entero! ¿El truco? Un escote multiposición muy versátil que nos permite crear diferentes siluetas adaptando escote y manga a cada gusto y situación.

Escote asimétrico, 'off the shoulders', cruzado, en 'uve' más o menos pronunciada, espalda al aire, cuello 'halter', con y sin manga... El secreto del 'vestido 1000 formas' está en su cuerpo formado por dos tiras anchas que nos permiten 'jugar' con ellas para crear un sinfín de combinaciones en función de nuestro gusto, las siluetas que más nos favorezcan y, por supuesto, el protocolo del evento al que asistamos.

Con su largo midi, este vestido de Pedro del Hierro (rebajado de 259 a 219 euros) es adecuado tanto para eventos de día como de noche. Además, marca cintura, disimula caderas y está confeccionado en un satén color coral que aúna todas las tendencias de la temporada en una única prenda. ¿Qué más se puede pedir?

También te interesa...

- El vestido de Oysho que querrás llevar a tu próxima boda de primavera

- Las 10 marcas de vestidos de invitada 'made in Spain' que nos inspiran en Instagram

- ¿Qué me pongo para una boda de primavera? 13 vestidos de invitada de Sfera por menos de 60 euros