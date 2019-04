17 abr 2019

Laura Escanes es muy fan de los trajes y sobre todo de las blazers, una prenda versátil y perfecta para el entretiempo que no falta en su armario de influencer. Un básico al que puedes sacar partido tanto en el día a día para ir a trabajar, como en tus próximos looks de invitada ahora que llega la época de bodas, bautizos y comuniones.

Llevamos semanas advirtiendo: el look masculino y oversize está triunfando esta temporada entre las que más estilo derrochan en Instagram. Incluso embarazada, la mujer de Risto Mejide luce a la perfección estas dos piezas que son tendencia y que vamos a seguir llevando hasta el final de la primavera. Por eso, no hemos podido resistirnos a fichar el último conjunto que ha enseñado a través de Instagram Stories. Atención porque es low cost...

Laura Escanes muestra dos trajes de Stradivarius. pinit instagram stories

Se trata de un traje en color negro de Stradivarius que sienta de maravilla, y no solo porque el tono negro adelgaza, sino porque aún teniendo ya tripita de unos meses, apenas se aprecia en la foto, lo que demuestra que estas dos prendas de la firma de Inditex estilizan cualquier figura. Y otra prueba más: si una premamá decide ponérselo es que es, sobre todas las cosas, cómodo.

Americana fluida con mangas fruncidas. (25,95 euros). Pantalón paperbag (25,95 euros). pinit stradivarius.

La americana fluida con las mangas fruncidas esta disponible en todas las tallas y cuesta 25,95 euros. En cuanto al pantalón tipo paperbag con cinturón de estampado carey, sólo está disponible en la web en las tallas 34 y 36 por 25,99 euros. La influencer lo ha combinado con unas deportivas blancas y una camiseta básica también negra. Un lookazo casual que salvará todos tus "¿Qué me pongo hoy?".

Pero si el negro no es para ti, la catalana también se ha hecho con el traje viral agua marina más buscado entre las influencers, aquel que se agotó y que ha vuelto a estar disponible en todas las tallas.. "Me lo puse el día de mi cumpleaños, la americana es tan larga que también puedes ponértelo de vestido, yo me la cogí en una talla M", comenta Laura.

Ahora es el momento para llevar este tipo de prendas sin abrigo... ¡Después no digas que no te hemos avisado!

