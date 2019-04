17 abr 2019

Solecito, días más largos, buen tiempo, tardeos de terrazas y amigas... Ya apetece estar al aire libre casi desde que amanece pero tantas horas al sol nos acabará afectando a la cabeza. ¿La mejor solución? Darle un toque trendy a tu 'outfit' y añadirle un sombrero de paja de esos que vemos en todas las tiendas y se nos hace irresistible no probarnos uno. El problema viene cuando no sabes como llevarlo a tu terreno y vestimenta para no parecer de "La casa de la pradera". Pues tranquila, porque Sara Carbonero tiene la solución (acierto asegurado). ¡Te lo mostramos!

Sara Carbonero ha lucido un vestido de corte midi, escote en pico y estampado floral en tonos azules y blancos al que le ha añadido un cinturón de color negro con hebilla dorada. Todo ello combinado con unas cuñas de plataforma adornadas con trenzas al natural de la firma Popa (65,95 euros). Para completar su look, un sombrero tipo borsalino realizado en paja. Sin duda una forma ideal de lucir el accesorio este año.

