17 abr 2019

El mono es la prenda perfecta para cuando no sabes qué ponerte. No hay que pensar en cómo combinarlo y el resultado es igual -o mejor- que cuando llevas un vestido o un conjunto de pantalón y blusa. Y no lo decimos solo nosotras, también lo dicen las influencers que lo demuestran con outfits de 10 en los que el mono es el protagonista. Nuestro último fichaje ha sido este, una prenda de Massimo Dutti que ya se ha convertido en un must para las influencers como Annaa Borisovna.

Es lo que llamamos un mono "worker", una de las tendencias de esta primavera y de la que ya te habíamos hablado. En este caso es en blanco, en tejido denim y con los remates de las costuras a la vista en tono camel. Con las mangas remangables (se cogen, si quieres, con un botón), bolsillos delanteros y un cinturón del mismo tejido para ajustarlo al cuerpo. La influencer lo combina así de bien con unos zapatos camel; ya sabemos que esta mezcla de colores es otra apuesta segura esta primavera.

Un objeto de deseo de Massimo Dutti que cuesta 59,95 euros y que ya está empezando a agotarse. Ya no hay disponiblidad en la talla S pero aún puedes comprar la M o la L. De momento, porque no podemos asegurar que duren mucho tiempo.

Por menos de 60 euros resolverás más de un look de entretiempo porque le puedes añadir una blazer en tono camel y unas sandalias de cuña y conseguir un estilismo de día; o una perfecto de cuero, unos tacones y cartera de mano y lograr el perfecto outfit nocturno. ¡Corre a por él antes de que se agoten todas las tallas!