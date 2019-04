17 abr 2019

El nuevo modelo e-commerce está cambiando la forma de consumo en el mundo de la moda. Ahora ya no hace falta que vayas de shopping y gracias a algunas aplicaciones para el móvil como 21 Buttons ni siquiera tienes por qué complicarte a la hora de decidir cómo combinas las nuevas prendas que quieres para tu armario.

Ya no hay error. Las influencers se encargan de mostrarte los mejores outfit básicos cuando no sabes qué ponerte, como este de Rocío Osorno al que no te vas a resistir.

La diseñadora ha mostrado en Instagram Stories un total look de Zara perfecto para ir introduciendo prendas más fresquitas y primaverales, y hacer frente así al cambio de temperaturas. Se basa en tres prendas low cost que actualmente están disponibles en todas las tallas y con las que ha conseguido un lookazo muy cómodo y casual.

El total look de Zara que ha llevado Rocío Osorno. pinit 21buttons

Para la parte superior ha elegido una blusa blanca que es pura tendencia esta temporada gracias a sus mangas abullonadas, sus volantes, sus perforaciones y sus bordados florales. (25,95 euros). Apuesta ganadora que no te quitarás hasta el final del verano.

Blusa blanca con perforaciones y bordados. pinit zara

Además, sienta bien con cualquiera de tus jeans favoritos tal y como ha hecho la influencer pero con un matiz: sus vaqueros son blancos, solo así consigue ese aire ibicenco y veraniego que ya estamos casi rozando. Son tipo baggy, rectos, de tiro alto, tienen la cintura elástica por lo que se adaptan a cualquier figura y dos bolsillos frontales que le dan un toque diferentes y rompedor. (29,95 euros).

Jeans baggy de tiro alto. pinit zara

Por último, para los pies, Rocío Osorno se ha decantado por unas sandalias planas negras con tiras desflecadas y detalles de conchas, el tipo de calzado que más vamos a ver esta temporada en los looks de las que más saben de moda este verano. (35,95 euros). Y ahora, ¿qué excusa tienes?

Sandalias planas desflecadas con detalles de conchas. pinit zara

