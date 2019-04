8 abr 2019

Para qué nos vamos a engañar, el auge de las zapatillas en el último año ha cobrado un protagonismo que realmente le ha ganado la batalla a cualquier otro tipo de calzado. Si en 2005 Dani Martín reivindicaba este estilo con su "quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal al pasar" hoy podemos asegurarte que las tornas han cambiado. Las deportivas millennials se han reinventado y se han convertido en una tendencia firme que no pasa de moda. Su uso se ha extendido hasta el punto de que combinarlas con un traje de chaqueta y pantalón son una apuesta segura incluso para ir a trabajar.

Y aunque hay algunas opciones que no podemos permitirnos si queremos pagar el alquiler -como estas sneakers del armario de la instagramer Alba Díaz- otras veces encontramos joyas low cost en Instagram por muy poco dinero que triunfan entre las influencers con más estilo de la red.

Por eso hemos dado con estas deportivas con plataforma que van a combinar perfectamente con todos tus looks de primavera, pero también con los de verano, invierno y otoño. Al ser un calzado que se ha convertido en un atemporal de fondo de armario las sacarás partido durante todo el año. Así lo han demostrado las influencers Carlota Weber, Claudia Parras o Melissa Villarreal, que las han conjuntado con tres muy estilos diferentes.

Con blazer de cuadros y pantalón de pinzas para un outfit formal, con jeans y sudadera negra para el día a día o con un mono ancho para buscar la máxima comodidad. Su tono blanco combina con cualquier color y con su plataforma de 4 centímetros ganarás la altura perfecta para estilizar tus piernas.

Son de la firma Victoria y son lo más cool que vas a encontrar gracias a su mensaje bordado en los laterales "Better together". Están creadas en colaboración con Calzedonia y al hacerte con ellas conseguirás unos calcetines estampados para darle el toque final. Cuestan 39,95 euros y están disponibles en todas las tallas. Una compra segura. ¡Palabra de influencer!

Barcelona lona Victoria&Calzedonia con mensaje. (39,95 euros). pinit victoria

