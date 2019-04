19 abr 2019

Si no fuera por Instagram, las firmas de moda no venderían tanto... Pero ahí estamos millones de usuarios a la caza de las tendencias y el 'street style' ya no solo se encuentra solo en las calles, también en las redes. Y esa es la labor de miles de fashionistas: muchas de ellas cobran por mostrar los looks más apetecibles y otras en cambio lo hacen por amor al arte. Y entre unas y otras conseguimos llenar nuestro armario con las tendencias del momento. Eso es justamente lo que acaba de conseguir Cristina Pérez, una de las 'influencers' que más nos inspiran en las últimas semanas.

La joven andaluza ha mostrado en su cuenta de Instagram una prenda de Zara, que aún sigue disponible en casi todas las tallas, y ha demostrado cómo una misma pieza puede conjuntarse de muchas maneras, concretamente de tres. ¡Y nosotras encantadas! Porque ya que nos gastamos un dinero en compras, al menos que nos inspire para algo más que un solo look...

Top negro con aperturas de Zara: 22,95 euros. pinit d.r.

El top largo transparente con aperturas de color negro está en Zara por 22,95 euros y es una de las piezas más sexys y elegantes de la temporada. Cristina ha optado por llevarlo primeramente con unos pantalones de pata ancha en color cámel, más tarde se decantó por un look mucho más rompedor basado en botas de caña alta y falda negra y más tarde por unos chinos en tono grisáceo y sandalias negras. Todo ello llevando siempre un erótico brallete para que no se transparente nada. ¡Tres looks diferentes para eventos distintos!